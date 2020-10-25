Президент Ильхам Алиев: Новость о том, что в Азербайджане воюют поддерживаемые Турцией вооруженные сирийцы - очередной фейк

БАКУ / Trend/ - Новость о том, что в Азербайджане воюют поддерживаемые Турцией вооруженные сирийцы - очередной фейк. Я сожалею, что Россия и Франция, кстати, единственные страны, которые открыто выразили свое отношение к этому, выступили с такими безответственными заявлениями. Я потребовал доказательств и улик и все еще требую их. Прошло уже более 20 дней, как возобновилась война, но до сих пор ни с российской, ни с французской стороны нам не было предоставлено никаких доказательств или улик.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы не нуждаемся в них. Я об этом и говорю. В нашей регулярной армии 100 тысяч человек, вдобавок за несколько дней мы, наверное, могли бы призвать в три раза больше людей, плюс современное оборудование. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это просто фейковая новость, имеющая целью навредить авторитету нашей страны и принизить значимость отваги, которую наши солдаты проявляют на поле боя», - сказал глава государства.