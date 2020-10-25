Президент Ильхам Алиев: Если войну начал я, то почему я ждал 17 лет?

БАКУ / Trend/ - Если войну начал я, то почему я ждал 17 лет?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос «Верите ли Вы, что этот кризис можно решить дипломатическим путем?», глава государства сказал: «Да, верю. Иначе я не принимал бы участия в переговорах на протяжении 17 лет. Вы пытаетесь сказать, что войну начал я. Если ее начал я, то почему я ждал 17 лет? Азербайджанская армия хорошо подготовлена уже как минимум 10 лет. Поэтому дипломатическое решение находится на столе. Армения должна освободить территории вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанцы должны вернуться на эти территории, а затем жить вместе с армянами в условиях мира и достойно. Наша позиция заключается в этом», - сказал глава государства.