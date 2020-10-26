Президент Ильхам Алиев: Замороженная ситуация устраивала всех кроме нас, и в первую очередь – Армению

БАКУ/Trend/ - Потеря в мае 1992 года Шуши и Лачина, оккупация в апреле 1993 года Кяльбаджара географически связала Карабах и Армению. Хотя такой связи ранее не было. У Нагорно-Карабахской Автономной Области не было границы с Республикой Армения.

Вот эти трагические события словно создавали новую реальность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Затем этот вопрос взяли на себя международные посредники, в 1992 году была создана Минская группа. Деятельность Минской группы на виду. Спустя определенное время страны-сопредседатели Минской группы сосредоточили в своих руках все полномочия, фактически монополизировали вопрос, фактически Минская группа как группа попала в парализованное состояние, и три страны начали заниматься этим вопросом. Но был ли от этого результат? Не был. Для нас не был, для Армении был. Армения хотела именно этого результата, чтобы переговоры велись вечно, чтобы всегда обманывали нас, чтобы этот вопрос был заморожен, чтобы наша земля навечно осталась в неволе, чтобы наша земля навсегда осталась под оккупацией. В чем же заключается деятельность Минской группы? Смогла ли она оказать давление на оккупанта? Нет! Хотела ли оказать давление? Нет! Я неоднократно поднимал перед ними вопрос: если вы хотите увидеть решение вопроса, примените санкции к Армении. Это в ваших руках. Вы – постоянные члены Совета Безопасности ООН, можете решить любой вопрос. В частности, официальные лица этих стран заявляют, что в этом вопросе их мнения совпадают. Это тоже интересный вопрос. Как так получается, что во всем остальном – по ядерной проблеме, ситуации на Ближнем Востоке, ситуации в Азии, ситуации в Европе – их интересы прямо противоположны. В каких еще вопросах их интересы совпадают? Ни в каком вопросе. Только в нагорно-карабахском вопросе. Почему? Все понимают. Потому что, конечно, эта замороженная ситуация среди этих стран устраивала всех кроме нас, и в первую очередь – Армению»,- сказал Президент Ильхам Алиев.