Армения не ответила на запросы Азербайджана по освобождению военнопленных и возвращению тел погибших - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - С момента достижения 10 октября в Москве соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня в ходе встреч председателя Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане было подчеркнуто, что Азербайджан готов к взаимному обмену телами погибших военнослужащих с обеих сторон, и даже возвращению в одностороннем порядке тел армянских военнослужащих, а также освобождению, находящихся в Азербайджане, двух армянских военнослужащих и двух гражданских лиц в обмен на двух азербайджанских военнопленных, находящихся у противной стороны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Сообщается, что азербайджанской стороной также была выражена готовность освободить в одностороннем порядке 85-летнюю армянскую женщину, которая была оставлена отступающими вооруженными силами Армении в зоне боевых действий.

Несмотря на все это, Армения не ответила на запросы и предложения Азербайджана по освобождению военнопленных и задержанных лиц, а также по возвращению тел военнослужащих.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)