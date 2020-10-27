«Служители религии» с оружием в руках – армянская церковь жаждет крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Если первым виновником в гибели армянских солдат в карабахской войне является премьер-министр Армении Никол Пашинян, то вторым - каталикос всех армян Гарегин II, сообщает во вторник Trend.

Недавнее обращение Гарегина II к народу показывает, что он призывает людей не к миру, а к войне. Обычно мировые религии всегда взывают к миру, однако армянская церковь всегда была за кровь и террор и сегодня остается верной своей сущности.

Обращаясь к народу, каталикос всех армян сказал, что каждый, кто может держать оружие в руках, должен идти воевать. В социальных сетях уже распространены кадры, в которых армянские «служители религии» с оружием в руках отправляются на фронт. По идее, в основе всех религий - мир, религиозные деятели всегда призывают к прекращению боестолкновений. В отличие от них, армянский каталикос через несколько часов после объявления «гуманитарного прекращения огня» призвал армян к войне и убийству азербайджанцев.

Отметим, что это не первый призыв армянской церкви к войне, эти призывы делались в разное время, даже в советское время Комитет госбезопасности Азербайджана нашел в одной из армянских церквей большое количество оружия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)