Армения применила ракетную бомбу при атаке на Барду - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения применила кассетную бомбу «Смерч» против мирного населения в Барде.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«По данным ANAMA, Армения применила кассетную бомбу «Смерч» против мирных жителей в Барде. Использование кассетного оружия против мирных жителей запрещено. 4 мирных жителя, в том числе двухлетняя девочка, убиты. 13 мирных жителей ранены. Число жертв велико именно из-за кассетных бомб",- написал он.