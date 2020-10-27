МИД Азербайджана распространил информацию о ракетном обстреле Барды со стороны Армении

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении 27 октября с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" погибли четыре мирных жителя, включая малолетнего ребенка, серьезно ранены 13 человек, среди которых есть женщины и дети.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, это очередное военное преступление Армении, которая, игнорируя свои обязательства по международному гуманитарному праву, грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня, достигнутый в третий раз благодаря продолжающимся усилиям международных посредников

Очередное кровавое преступление, совершенное вооруженными силами Армении накануне встречи глав МИД двух стран с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве, является наглядным показателем того, что страна-агрессор Армения не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и всеми методами пытается создать помехи переговорам.

Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за преступление против человечности в отношении мирного населения Азербайджана. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию для привлечения преступников к ответственности.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)