Армения продолжает совершать военные преступления и теракты - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении в очередной раз нарушив требования гуманитарного режима прекращения огня, объявленного 26 октября 2020 года с 08:00, в различных направлениях подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Бардинский район. В результате скончались четыре, ранены 13 человек. Среди убитых и раненых есть дети. Поскольку под завалами остаются люди эти цифры могут увеличиться в любой момент.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Омбудсмена Сабины Алиевой для прессы.

Подчеркивается, что этот теракт против мирных граждан вновь показывает, что Армения, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также Конвенцию ООН по правам ребенка, положения других документов в области права человека, не отказывается от своей агрессорской политики, продолжает совершать военные преступления и теракты против мирных жителей.

К сожалению, подчеркивается в заявлении, тот факт, что влиятельные международные организации не принимают серьезные меры в связи с антигуманными деяниями Армении, побуждает эту страну на новые зверства и преступления.

Подчеркивается, что мировое сообщество, не оставаясь равнодушным к этим крайне жестоким, беспощадным и антигуманным действиям Армении, должно отозваться на наш призыв, и потребовать от Армении, которая совершила военные преступления, соблюдать требования международного права и Устава ООН, воздержаться от преступных действий, представляющих угрозу жизни и здоровью мирного населения, вывести оккупационные силы со всех территорий Азербайджана, а также принять действенные меры по привлечению к ответственности виновных в гибели мирных граждан лиц.

(Текст: Турал Гараджаев)