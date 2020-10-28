Армяне пытаются заглушить голоса говорящих правду во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии" - эксперт

БАКУ /Trend/ - Армянские террористические организации и армянские спецслужбы в последнее время усилили угрозы террора и шантаж в отношении работников СМИ и общественных и политических деятелей, занимающих объективную и беспристрастную позицию в различных странах мира.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что армянские элементы, осуществляющие террор и шантаж в зарубежных странах, действуют заодно с фашистским армянским государством:

"Армянские террористические организации и государственные структуры Армении в зарубежных странах дополняют друг друга по принципу и методам работы. Не случайно, что армянское государство и армянская террористическая организация АСАЛА действуют одновременно, и это наиболее явственно проявляется во Франции, считающей себя "колыбелью демократии". Дело в том, что мировое армянство, проигрывающее на поле боя и в информационной войне с Азербайджаном, пытается скрыть правду, шантажируя объективных и беспристрастных журналистов, депутатов, политиков, угрожая им смертью. Ситуация с угрозами со стороны АСАЛА в адрес сотрудников французского телеканала TF1, газеты Liberation, сотрудников K7V, а также членов парламента, демонстрирующих объективную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта, вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Не секрет, что террористы, находящиеся под покровительством армянского государства и политических кругов Франции, стали серьезной угрозой для свободы слова, СМИ и собраний", - сказал главред.

Гулиев отметил, что все более нарастающее преследование армянскими террористами общественно-политических деятелей Франции и представителей СМИ, занимающих объективную позицию, еще больше ставит под удар имидж этой страны, который и так уже пострадал вследствие покровительства террористам и демонстрации двойных стандартов.

"Хотя преследование ряда представителей СМИ со стороны армянских террористов во Франции и возмутило мировую общественность, безмолвное наблюдение за этими событиями со стороны Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и других правозащитных организаций опасно и еще больше поощряет армянских террористов к совершению преступлений. Мир должен знать, что война, ведущаяся сегодня против армянских агрессоров, и борьба против армянского террора в мире - по сути, одно и то же. Нет никакой разницы между армянским террористом, который угрожает демонстрирующему объективную позицию тележурналисту во Франции, и армянскими военными, убивающими мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков в Гяндже и других городах и селах Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Самир Али)