Распространяя дезинформацию, Армения пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений

Политика 28 октября 2020 15:41 (UTC+04:00)
Распространяя дезинформацию, Армения пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений

БАКУ /Trend/ - Сообщение армянских СМИ о том, что армией Азербайджана, якобы был обстрелян родильный дом в Ханкенди, является целенаправленно тиражируемой дезинформацией.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Подобной информацией армянская сторона пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы", - сказали в министерстве обороны.

(Текст: Турал Гараджаев)

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