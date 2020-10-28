Распространяя дезинформацию, Армения пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений

БАКУ /Trend/ - Сообщение армянских СМИ о том, что армией Азербайджана, якобы был обстрелян родильный дом в Ханкенди, является целенаправленно тиражируемой дезинформацией.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Подобной информацией армянская сторона пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы", - сказали в министерстве обороны.

(Текст: Турал Гараджаев)