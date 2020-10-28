Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и заместителем госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов подчеркнул, что армянская сторона, грубо нарушив обязательства по международному гуманитарному праву, в третий раз нарушила согласованный гуманитарный режим прекращения огня, умышленно взяла на прицел мирное азербайджанское население в городе Барда. Глава МИД отметил, что находящиеся далеко от зоны конфликта города, ни в чем не повинные мирные граждане, включая детей и женщин, неоднократно подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении после вашингтонской встречи и накануне намеченной встречи в Женеве. Министр Джейхун Байрамов также проинформировал своего собеседника о человеческих жертвах среди мирного населения в результате коварного ракетного обстрела Армении.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган выразил серьезную обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и заявил, что нападения на мирных жителей недопустимы. Он подчеркнул важность снижения напряженности и принятия соответствующих мер для достижения политического урегулирования конфликта.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)