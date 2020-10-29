Военно-политическое руководство Армении скоро понесет заслуженное наказание - Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По фактам преступлений Армении с 27 сентября по сей день возбуждено 45 уголовных дел.

Как передает в четверг Trend, об этом во время поездки в Тертер с представителями аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, сотрудники прокуратуры проводят мероприятия по каждому уголовному делу. Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эти преступления.

"Вновь хочу вас уверить, что на протяжении всей истории лица, совершавшие такие преступления были наказаны. И военно-политическое руководство Армении скоро понесет заслуженное наказание", - добавил Кямран Алиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)