Сообщения об обстреле российской погранзаставы - дезинформация - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской прессой о том, что якобы азербайджанская армия обстреляла из минометов российскую погранзаставу, расположенную на приграничной с Ираном территории Армении, полная дезинформация, и носит провокационный характер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

"Наоборот, в данном направлении ВС Армении обстреляли территорию Азербайджана. Министерство обороны еще раз заявляет, что у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)