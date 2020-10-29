Президент Ильхам Алиев предоставил 102 студентам Президентскую стипендию – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, поступивших в вузы Азербайджана в 2019-2020 учебном году.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, 102 студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на приемных экзаменах в 2019-2020 учебном году и поступившим в вузы Азербайджана предоставляется Президентская стипендия.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжение.