Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении - Список

БАКУ /Trend/ - Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубиц "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.