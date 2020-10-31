Азербайджан начинает строить нормальную жизнь на освобожденных от армянской оккупации территориях - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание комендатур для организации временного особого управления на освобожденных территориях Азербайджана является серьезной подготовкой к налаживанию нормальной жизни на этих территориях.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

"Указ Президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" имеет большое историческое значение. Азербайджан начинает строить нормальную жизнь на освобожденных территориях. Освобождение наших земель началось недавно, но линия фронта уже далеко от Физули и Джебраила. Для возвращения в освобожденные города, села и поселки наших граждан, которые жили на этих землях, нужно создать условия. Для этого создаются комендатуры, будет проведена инвентаризация, составлен отчет о состоянии коммуникаций по каждому населенному пункту, после чего будут приняты соответствующие меры. Все эти вопросы находятся на повестке дня. В то же время среди основных задач, поставленных перед комендатурами, обеспечение безопасности, создание учебных, лечебных, культурных учреждений", - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что эта работа позволит нашим гражданам в скором времени вернуться в свои дома.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)