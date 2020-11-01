Президент Ильхам Алиев: В целом, примерно 200 населенных пунктов, освобождены от врага

БАКУ/Trend/ - В целом, примерно 200 населенных пунктов, освобождены от врага.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Начиная с первых дней войны, с первых часов, Турция рядом с нами. Как сказал мой дорогой брат, господин Президент, Турция всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан не одинок. Эта политическая и моральная поддержка продолжается и сегодня. И уважаемый Президент, в то же время, председатель Великого национального собрания Турции, вы – министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные лица неоднократно оказывали поддержку Азербайджану. Это вызывает у нас, азербайджанского народа, глубокое удовлетворение. Это еще раз демонстрирует, что мы рядом друг с другом во все периоды – и в хорошие, и в трудные дни. Эта политическая и моральная поддержка, конечно же, воодушевляет нас, и мы продолжаем свое правое дело.

Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие села, города, поселки были освобождены от оккупантов, в частности города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы. В целом, примерно 200 населенных пунктов, освобождены от врага, и это продолжается. Каждую неделю я предоставляю информацию о новых освобожденных городах и селах и надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность», - сказал глава государства.