Азербайджанская армия имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении - минобороны
БАКУ /Trend/ - Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции, не соответствует действительности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Азербайджанская армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении. Армянская армия целенаправленно и методично вытесняется со своих позиций", - говорится в сообщении минобороны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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