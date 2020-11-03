Азербайджанская армия имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении - минобороны

Политика 3 ноября 2020 10:28 (UTC+04:00)
Азербайджанская армия имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции, не соответствует действительности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении. Армянская армия целенаправленно и методично вытесняется со своих позиций", - говорится в сообщении минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Победа Балаша Касумова, еще одна &quot;Хрустальная сова&quot; в копилку Эльмана Талыбова (ФОТО)
Победа Балаша Касумова, еще одна "Хрустальная сова" в копилку Эльмана Талыбова (ФОТО)
Они врут, как дышат! Патологическая ложь армян или синдром Мюнхгаузена – исследования ученых
Они врут, как дышат! Патологическая ложь армян или синдром Мюнхгаузена – исследования ученых
Здесь армяне убегают, жмут на полный газ. Ала, вай-вай, Армения, гудбай! (ВИДЕО)
Здесь армяне убегают, жмут на полный газ. Ала, вай-вай, Армения, гудбай! (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Политика 10:35
Азербайджанская армия имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении - минобороны Политика 10:28
Будет лучше, если армяне признают свое поражение - депутат Политика 10:25
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили вопросы продажи оружия Армении (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:20
Цены на нефть слабо снижаются Энергетика 10:07
Пашинян готов пожертвовать Арменией ради себя - российское издание Нагорно-карабахский конфликт 10:06
Казахстан сократит количество авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю Транспорт 10:02
Манат подорожал к рублю и подешевел к евро Финансы 10:02
НПО Азербайджана обратились к международным организациям в связи с давлением армянского лобби на зарубежных журналистов Политика 10:01
Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель - минобороны Турции Нагорно-карабахский конфликт 09:54
Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма принимается во всем мире Нагорно-карабахский конфликт 09:47
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков свыше 556 млн манатов Экономика 09:43
Минфин Грузии: Бюджетные стимулы помогают экономике выйти из кризиса Грузия 09:42
Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об ущербе, нанесенном армянскими ВС историко-религиозным памятникам Гянджи Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Армянская сторона вновь распространяет лживую информацию - Минобороны Азербайджана Политика 09:30
У отеля в Вашингтоне произошла стрельба США 09:29
Хикмет Гаджиев: В Армении широко практикуется использование фосфорного оружия Политика 09:26
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на армяно-азербайджанской границе Политика 09:09
Торговля Ирана со странами-членами ОЭС составила $4,5 млрд Иран 08:46
449 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 08:35
Пять человек погибли при пожаре на станции СПГ на юге Китая Другие страны 08:25
Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК Нагорно-карабахский конфликт 08:10
Боевые операции ВС Азербайджана продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта - минобороны Политика 08:04
У премьер-министра Грузии подтвержден коронавирус Грузия 07:40
Генсек ООН осудил теракт в Вене В мире 07:27
P&O Maritime Logistics совершенствует услуги в нефтегазовой сфере Азербайджана Энергетика 07:21
Взрыв произошел на химзаводе на северо-западе Китая Другие страны 07:04
Число жертв стрельбы в Вене возросло до двух (Обновлено) Европа 06:32
Число жертв землетрясения в Измире достигло 98 Турция 06:03
В работе Facebook произошел сбой В мире 05:01
Канцлер Австрии назвал произошедшее нападение в Вене терактом Европа 04:23
Биржевые индексы в Нью-Йорке в канун выборов в США продемонстрировали позитивную динамику США 03:34
В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом Россия 02:30
Оппозиция в Кот-д'Ивуаре создала Национальный переходный совет Другие страны 01:23
МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене Европа 00:44
Верховный комиссар ООН выражает беспокойство в связи с нападениями на мирных жителей в ходе нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 00:06
Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии - Energy Community Энергетика 00:01
В центре Вены произошла стрельба у синагоги (ВИДЕО) Европа 2 ноября 23:52
В Госдепе заявили, что возможность санкций США в отношении Турции из-за С-400 остается США 2 ноября 23:44
Заразившийся коронавирусом президент ФИФА Инфантино сообщил об улучшении самочувствия Спорт 2 ноября 23:26
Число жертв землетрясения в Измире достигло 92 (Обновлено) Турция 2 ноября 22:41
Уничтожен ЗРК «КУБ» ВС Армении (ВИДЕО) Политика 2 ноября 22:29
Видео со сбитым азербайджанским Су-25 оказалось фэйком - российское издание (ВИДЕО) Политика 2 ноября 22:01
В ВОЗ назвали очень сложной ситуацию в плане борьбы с пандемией в Европе В мире 2 ноября 21:44
Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей Транспорт 2 ноября 21:11
Из Ирана экспортируются молочные продукты в восемь стран Иран 2 ноября 21:01
В итальянской газете La Republica опубликована статья, в которой рассказывается об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана Политика 2 ноября 20:52
Нацбанк Грузии продал 60 миллионов долларов на валютном аукционе Грузия 2 ноября 20:30
Предприятие по производству медизделий построят в Нур-Султане турецкие инвесторы Казахстан 2 ноября 20:24
Трамп продлил санкции против Судана США 2 ноября 20:18
Reuters опубликовало статью о поддержке со стороны азербайджанских вынужденных переселенцев ВС Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 20:06
Азербайджанская армия с большим воодушевлением освобождает земли от оккупации (ВИДЕО) Политика 2 ноября 19:50
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о сотруднике ANAMA, подорвавшемся на мине Политика 2 ноября 19:43
ФК "Карабах" надеется вернуться в Агдам Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 19:42
Украина обнародовала объем прямых инвестиций из Грузии Бизнес 2 ноября 19:35
Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское население - миноброны Политика 2 ноября 19:32
Деятельность армянской стороны пресекается незамедлительно - министерство обороны Политика 2 ноября 19:28
Губадлинский район вновь подвергается обстрелу с территории Армении Политика 2 ноября 19:19
Уничтожена живая сила ВС Армении (ВИДЕО) Политика 2 ноября 19:18
В штате Калифорния выражен протест против армянского террора (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 19:16
Обнародована активность предпринимателей из ОАЭ на бирже Туркменистана в октябре Бизнес 2 ноября 19:05
Риторика армянской стороны в отношении России начинает раздражать – российское издание Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 19:03
В вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан абсолютно прав - Бинали Йылдырым Политика 2 ноября 18:53
Независимо от возложенной на нас задачи, мы будем рядом с Азербайджаном в течение 24 часов - Мустафа Рифат Политика 2 ноября 18:45
Мы, как Тюркский совет и тюркский мир, рядом с братским Азербайджаном - Багдад Амреев Политика 2 ноября 18:41
В Казахстане планируют продлить запрет на импорт дизельного топлива Казахстан 2 ноября 18:32
Ветеран Карабахской войны из спецназа Натиг Мехтиев: Наша молодежь показывает чудеса геройства на поле битвы (ФОТО) Социум 2 ноября 18:30
Президент Ильхам Алиев: Россия – сопредседатель Минской группы, она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной Политика 2 ноября 18:04
Президент Ильхам Алиев: Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель Политика 2 ноября 18:02
Письма с мольбами Пашиняна не принесут никакого результата - депутат Политика 2 ноября 17:58
Президент Ильхам Алиев: Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие Политика 2 ноября 17:56
Президент Ильхам Алиев: Ситуация на оккупированных территориях плачевная - все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены Политика 2 ноября 17:53
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Тюркского совета Азербайджану – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами Политика 2 ноября 17:50
Сапер ANAMA подорвался на мине Происшествия 2 ноября 17:47
Заявление минобороны Армении об улучшении позиций на некоторых участках фронта является дезинформацией - Минобороны Азербайджана Политика 2 ноября 17:45
В Азербайджане в октябре 2020 г. выдано бизнес-кредитов с госгарантией на сумму около 59 млн манатов Финансы 2 ноября 17:31
Уничтожен т.н. "замминистра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 17:19
Тюркский совет направил помощь армии Азербайджана (ФОТО) Политика 2 ноября 17:16
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 2 ноября 17:13
В Азербайджане предусмотрены льготы для граждан, использующих безналичные способы оплаты Бизнес 2 ноября 17:10
Премьер-министр Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария Политика 2 ноября 17:09
ООО «Международный аэропорт Бухара» объявляет открытый тендер Тендеры 2 ноября 17:03
Победа Балаша Касумова, еще одна "Хрустальная сова" в копилку Эльмана Талыбова (ФОТО) Интересное 2 ноября 17:00
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 2 ноября 16:59
Chrome по-прежнему лидирует среди браузеров в Азербайджане ИКТ 2 ноября 16:54
Власти Италии введут новые ограничительные меры в связи с пандемией Европа 2 ноября 16:49
ICIS ожидает восстановления объемов импорта газа Китаем из Туркменистана Энергетика 2 ноября 16:43
В отношении Армении необходимо создать международный трибунал - Институт Кавказоведения Политика 2 ноября 16:34
Азеркосмос получил сертификат Всемирной ассоциации телепорта Экономика 2 ноября 16:31
Армянский солдат подтвердил, что РПК сражается в Нагорном Карабахе - аналитик Центра исследований Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 16:26
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса Общество 2 ноября 16:24
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов Политика 2 ноября 16:23
Министр экономики Грузии перешла на самоизоляцию Грузия 2 ноября 16:12
Армения продала за рубеж артефакты, найденные во время незаконных раскопок в Азыхской пещере Общество 2 ноября 16:08
Минобразования Азербайджана приостановит прием обращений Общество 2 ноября 16:02
Будет разработана программа по экономразвитию освобожденных территорий Азербайджана Экономика 2 ноября 16:00
В Ассоциации страховщиков Азербайджана проведено назначение на должность Финансы 2 ноября 15:57
ВС Армении подвергают массированному обстрелу Тертерский и Гёранбойский районы Политика 2 ноября 15:51
Обиженный Пашинян, или Москва слезам не верит Политика 2 ноября 15:51
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек Общество 2 ноября 15:49
Все новости