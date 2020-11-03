Мир знает о преступлениях Армении и должен потребовать наказания виновных - омбудсмен Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Страна-агрессор Армения, которая держит под оккупацией исторические и древние земли Азербайджана почти 30 лет, за этот период совершила многочисленные военные преступления, массовые убийства и геноцид. Эта страна и сегодня демонстрирует свою фашистскую и террористическую сущность. Прежде всего, Армения, грубо нарушая требования международного гуманитарного права, наносит вооруженные удары по гражданским лицам, детям, женщинам и пожилым людям. Если сказать точнее, вооруженные силы Армении, продолжая свои военные преступления, трижды нарушив гуманитарный режим прекращения огня, применив запрещенные боеприпасы, ракетные системы и тяжелую артиллерию, подвергли обстрелу расположенные далеко за пределами зоны конфликта населенные пункты, объекты гражданской инфраструктуры. В результате среди мирных жителей есть многочисленные жертвы, а также масштабные разрушения.

Об этом в интервью АМИ Trend во вторник сказала уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что Армения также берет на прицел религиозные и культурные памятники, святыни и универсальные ценности, которые являются частью исторического и культурного наследия Азербайджана. В этой связи следует отметить, что атаки по древнему городу Гянджа с использованием баллистических ракет нанесли большой ущерб культурным объектам, относящимся к мировому культурному наследию. Таким образом, подчеркивает Сабина Алиева, в грубейшей форме нарушено международное гуманитарное право, включая Гаагскую конвенцию ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны 1949 года, Европейскую конвенцию об охране археологического наследия 1992 года, а также другие международные документы.

"В целом эти преступные деяния, теракты, грубое нарушение на глазах у международной общественности международного гуманитарного права, в частности нарушение положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции ООН о правах ребенка, является показателем пренебрежительного и неуважительного отношения военно-политического руководства Армении к нормам международного права.

Мы с первых дней провели миссии по расследованию фактов террора в Нафталане, Тертере, Гяндже, Барде, а также посетили родственников погибших и раненых, встретились с пострадавшими. Мы подготовили пять отчетов на основе фактологических материалов, собранных в ходе расследований на месте и представили их международной общественности. В настоящее время нами готовится шестой по счету отчет в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными очередным обстрелом вооруженными силами Армении густонаселенных пунктов в Бардинском районе с использованием запрещенных кассетных снарядов. Этот отчет также будет представлен мировому сообществу.

Мы привлекаем к этому процессу иностранных омбудсменов, экспертов и СМИ, стараемся, чтобы информация доходила до адресатов.

Точное и полное информирование мирового сообщества, международных организаций об этих военных преступлениях крайне важно с точки зрения привлечения военно-политического руководства Армении к международно-правовой ответственности и введения международных санкций в отношении страны-агрессора", - сказала Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что пятого октября Amnesty International опубликовала на своем официальном сайте заявление, основанное на предвзятых, односторонних фактах, на прямой дискриминации и двойных стандартах в отношении азербайджанского государства. Аппарат омбудсмена немедленно обратился к организации с письмом, в котором были приведены конкретные факты.

"В результате эта организация подтвердила в своих отчетах, что Армения нанесла удар по азербайджанскому городу Барда с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. От правды никуда не деться. Эта организация также убедилась в справедливой позиции Азербайджана.

В отчете также отмечено, что использование кассетных боеприпасов против гражданского населения - жестокость и безответственность. Поскольку это приводит к многочисленным человеческим жертвам. Использование кассетных боеприпасов запрещено международным гуманитарным правом во всех случаях.

Эти факты также показывают, что мировая общественность осведомлена о военных преступлениях Армении. Международные организации и отдельные государства не должны оставаться равнодушными к преступлениям, которые регулярно совершает Армения, во имя мира и человечности должны потребовать принятия действенных мер к безоговорочному выводу вооруженных сил страны-оккупанта со всех захваченных азербайджанских территорий, наказания виновных в гибели мирного населения", - добавила Сабина Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)