В настоящее время в рядах ВС Армении служат наемники - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно достоверным источникам, в рядах вооруженных сил Армении служат наемники из Ливана и Сирии, стран ЕС, других стран, включая Канаду.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время на оккупированных территориях находятся наемники и они используются против вооруженных сил Азербайджана. Хотя большинство из них армянской национальности, среди них есть люди, принадлежащие к другим национальностям.

Хикмет Гаджиев отметил, что террористические организации в открытой форме, через интернет привлекают наемников из зарубежных стран в Армению, которым взамен на это предлагается материальное вознаграждение. Помощник Президента добавил, что Азербайджан не нуждается в наемниках и азербайджанская армия самостоятельно выполняет все поставленные перед ней задачи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)