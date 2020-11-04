Отчет об ущербе, нанесенном Арменией Азербайджану, представлен посольствам

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа НПО подготовила отчет об ущербе, причиненном в результате обстрела гражданских поселений Азербайджана вооруженными силами Армении с 27 сентября.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал член Группы, правозащитник Чингиз Ганизаде.

Он сообщил, что отчет связан с ущербом, нанесенным Азербайджану в результате армянской агрессии.

"Отчет неполон, это первичный вариант. Промежуточный отчет будет подготовлен и представлен общественности 15 ноября. В настоящем отчете приведены факты об использовании армянской стороной запрещенного оружия, в результате чего был нанесен серьезный ущерб, есть убитые и раненые, а также будет приведен размер ущерба, нанесенного экологии, фауне и флоре страны. Отчет уже представлен внешнеполитическим ведомствам большинства стран и их посольствам в Азербайджане", - сказал Ганизаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)