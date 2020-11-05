Президент Ильхам Алиев о Минской группе: Сегодня они осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не имеет военного решения”

БАКУ/Trend/ - Сегодня они [Минская группа] осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не имеет военного решения”.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября.

«Я говорил, что Минская группа не добилась никакого результата. В то же время я говорил, что не могу полностью закрывать глаза на их деятельность и только критиковать, так как основные принципы на столе переговоров сегодня – это принципы, разработанные с помощью Минской группы. Таким образом, они работали, старались. Однако они не использовали все имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению в связи с освобождением территорий. Каждая из этих стран располагает достаточными средствами для оказания влияния на Армению в одностороннем порядке, будь то военная или политическая поддержка, экономическая, диаспорская поддержка и пр. Однако они не воспользовались имеющимися у них в руках инструментами, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, не настояли на исполнении принятых самими же резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому факт отсутствия результата, конечно же, свидетельствует о том, что они больше не хотели, чем не могли. Если они не смогли, то кто сможет? 3 постоянных члена Совета Безопасности ООН не могут повлиять на небольшую, обнищавшую, зависимую Армению? Они просто не хотели. Правда, они желали стабильности ситуации. Хотели мирного сценария. Но думаю, убедившись в том, что, можно сказать, 30 лет нет мирного сценария, а новое правительство Армении своими заявлениями и деяниями фактически разрушает процесс, они должны были перейти к действиям. В ходе неоднократных переговоров с их лидерами, высокопоставленными официальными лицами я призывал оказать давление на Армению, применить санкции. Если не хотите применять санкции, то, по крайней мере, скажите это, объявите, что будут применены санкции, в противном случае не остается никаких иных механизмов для оказания давления на агрессора. Таким образом, думаю, сегодня они осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не имеет военного решения”. Мы изменили эту реальность. Военный путь решения есть. Но сегодня мы говорим о том, что давайте закроем эту страницу военного решения и перейдем к политическому урегулированию. Таким образом, военно-политическое урегулирование должно стать приоритетом. Если премьер-министр Армении скажет то, что я уже требую от него, то мы готовы остановиться сегодня. Мирный процесс сегодня должен основываться на исполнении остальной части частично уже выполненных основных принципов. Нам нужен точный график времени, связанный с освобождением Кяльбаджара, Лачина и части Агдама. Считаю, что после этого в регионе наступит мир», - сказал Президент Ильхам Алиев.