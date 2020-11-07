В здании, находящемся в пользовании Национальной службы безопасности Армении в Зангилане, обнаружены секретные документы (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - При обыске в здании, которое находилось в пользовании Национальной службы безопасности Армении на территории освобожденного от оккупации Зангиланского района, обнаружены некоторые документальные материалы, сообщает в субботу Trend.

Во время анализа этих материалов среди них были найдены список и копии паспортов граждан Сирии.

Стало известно, что 60 сирийских армян (всего 19 семей), имена которых были в списке, были переселены на территорию Зангиланского района в процессе незаконного заселения, осуществляемого Арменией.

Также были найдены ксерокопии паспортов, выданных на имена граждан Сирии, жителя региона Хасеке Баазо Храджа Сероба (паспорт: 015-11-L021693), 02.05.1964 года рождения, жителя города Алеппо Искандариана Хартиона Авадиса (паспорт: 004-11-L128622), 12.11.1969 года рождения и рожденного 01.01.1962 года в Сирии гражданина Армении Киракоса Бабкина (паспорт: AM 0709227).

Оперативно-розыскные меры в этом направлении продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)