Президент Ильхам Алиев: Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца

БАКУ/ Trend/ - Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого Лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!

В эти дни я получаю тысячи писем от азербайджанцев мира и людей, проживающих в Азербайджане. Ежедневно тысячи писем. Я только сожалею о том, что не могу прочитать их все. Просто не хватает времени. Сколько прекрасных слов, какая большая поддержка. Сегодня мы еще раз доказали всему миру, что мы – великий и гордый народ! Мы – непобедимый народ. Мы на поле боя указываем врагу на его место!», - сказал Глава государства.