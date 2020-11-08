Младенцы, вынесенные когда-то из Карабаха на руках матерей, вернулись как солдаты на танках(ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Baku Media Center поздравил народ Азербайджана по случаю освобождения города Шуша.

Как сообщает в воскресенье Trend, соответствующей публикацией Центр поделился на своей странице в Facebook.

"Мы никогда не забывали наших отцов, пожертвовавших своими жизнями, наших матерей со слезами на глазах, наши земли, оккупированные врагом. Младенцы, вынесенные когда-то из Карабаха на руках матерей, вернулись как солдаты на танках!

Мы снова боремся за свою землю, мы сражаемся за свою Родину! Восстанавливаем справедливость на поле боя! Сегодня Шуша, очаровательный уголок Азербайджана и символ красоты Карабаха, освобождена от оккупации! Как Baku Media Center, мы поздравляем азербайджанский народ с этим праздником!

Победа за нами, Победа наша! Да здравствует Верховный Главнокомандующий, наша Армия! Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.