Шуша вновь станет центром культуры - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Шуша вновь станет центром культуры.

Об этом в понедельник сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

Он отметил, что освобождение Шуши от оккупации - очень значимое событие: "Шуша важна как для каждого азербайджанца, так и для всех нас. Я был растроган словами Президента Азербайджана, сказавшего, что он тем самым выполнил завещание своего отца, потому что мои отец и дед тоже родом из Шуши".

Айрым добавил, что разрушенное культурное наследие древней Шуши, как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев, будет восстановлено: "Освобождение Шуши - праздник для всех нас. Поздравляю всех и каждого, чье сердце бьется в унисон с нашими сердцами!".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)