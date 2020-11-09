Президент Ильхам Алиев: Политическая поддержка Турции Азербайджана была всегда

БАКУ/Trend/ - Политическая поддержка Турции Азербайджана была всегда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Если вы посмотрите на хронологию конфликта, то эти заявления начались после нападения Армении на нас и часы спустя после нашего ответа. Но политическая поддержка Турции Азербайджана была всегда. Это произошло не внезапно. Так было всегда. Почему начался конфликт? Я могу вам сказать. Потому что Армения хотела сорвать переговоры. 12 июля они напали на нас на государственной границе и вошли на наши территории. Мы были вынуждены ответить. Это столкновение продолжалось 4 дня, и мы остановились после того, как вывели их из Азербайджана, мы не пересекли границу. Затем в середине августа они направили диверсионную группу, она пересекла линию соприкосновения, главарь этой группы был задержан, он признался, что они планировали террористические атаки на гражданских лиц. Затем 27 сентября они начали подвергать артиллерийскому обстрелу наши города, первые жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих у нас были в первые же часы, а может и минуты. Они обстреляли нас из тяжелой артиллерии. Таким образом, это началось вот так», - отметил глава государства.