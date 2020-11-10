Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Благодаря решительной политике, проводимой Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, сегодня весь азербайджанский народ испытывает чувство радости и гордости.
Об этом во вторник сказала Trend Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиев.
Она сказала, что сегодня особый день для азербайджанского народа - День Победы.
"Мы благодарим победоносную, спасительную азербайджанскую армию во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, подарившую нам этот день. Сегодня мы отмечаем День Победы благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, достойным преемником Великого Лидера. Наша армия - это армия спасителей. Наша армия освободила наши оккупированные земли", - добавила Сабина Алиева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)