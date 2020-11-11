Азербайджанская армия показала миру свою мощь - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана организовало прием по случаю победы страны в Отечественной войне.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает в среду Trend

В ходе приема министры обороны Турции и Азербайджана - Хулуси Акар и Закир Гасанов поздравили друг друга.

Акар отметил, что азербайджанская армия показала всему миру свою мощь и достигнутый результат осчастливил Турцию.

"Вы достигли успеха, который золотыми буквами вписан в историю Азербайджана", - сказал он.

На приеме присутствовали командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дюндар, командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакйюз.

(Текст: Кямаля Сеидова)