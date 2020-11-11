Трехсторонняя договоренность полностью отвечает интересам Азербайджана - Кямран Байрамов

БАКУ /Trend/ - Подписание трехсторонней декларации о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе - военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов.

Депутат отметил, что этой декларацией Азербайджан добился главной цели: «Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Это значит, что, согласно этому документу, ВС Армении будут выведены с территорий Азербайджана, которые продолжают оставаться под оккупацией, тем самым эта декларация будет способствовать восстановлению устойчивого мира в регионе».

Депутат подчеркнул, что каждый пункт декларации полностью соответствует национальным интересам Азербайджана: «Территории полностью переходят под контроль Азербайджана, здесь будут работать законы Азербайджана, восстановлено нарушенное ранее международное право, изгнанные с родных мест соотечественники вернутся в свои дома. Думаю, что эта декларация открывает большие перспективы. Прекращены военные действия. Азербайджанская армия освободила некоторые оккупированные районы, остальные будут возвращены без кровопролития».

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, оккупированный Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)