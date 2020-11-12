Азербайджанские волонтеры поблагодарили Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю победы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате контрнаступательных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в ответ на провокации Армении против Азербайджана на линии фронта с 27 сентября, наши оккупированные на протяжении почти 30 лет земли были освобождены от врага.

Как сообщает Trend, волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" поблагодарили Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву и славную азербайджанскую армию за то, что они подарили азербайджанскому народу радость великой победы.

В своих выступлениях молодые люди отметили, что стоят за Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой во имя сильного Азербайджана и выразили уверенность, что под их руководством наш народ и дальше будет добиваться больших побед.

Отметим, что в первые дни Отечественной войны волонтеры Объединения призвали молодежь всего мира решительно осудить агрессивную политику и провокационные действия Армении против Азербайджана, и поддержать законную позицию Азербайджана в справедливом и мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также выполнили все поставленные перед ними задачи, такие, как поддержка офицеров и солдат на передовой линии, удовлетворение потребностей наших соотечественников, эвакуированных и расселенных во временных убежищах, и другие.

(Редактор: Наталья Кочнева)