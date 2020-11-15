На фото трое сирийцев, воевавших на стороне Армении - сирийский правозащитник

БАКУ/Trend/ - Трое сирийских парней погибли, воюя против Азербайджана на стороне Армении.

Об этом в официальном Twitter-аккаунте заявил сирийский правозащитник Асаад Хана, передает Trend.

По его словам, трое сирийских парней из Алеппо - Арут, Хагуб и Мусек - погибли, сражаясь против Азербайджана на стороне Армении.

(Редактор: Наталья Кочнева)