БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit) прокомментировала демонтаж здания "пит-стопа" для проведения "Формулы 1".

Как сообщили в воскресенье Trend в компании, госструктурами были даны соответствующие указания по демонтажу здания.

В компании отметили, что это никак не повлияет на проведение гонок "Формулы 1" в Баку в следующем году: "По предварительному календарю, проведение Гран При Азербайджана "Формулы 1" запланировано на 6 июня. Более чем вероятно возведение вновь здания "пит стопа" в феврале".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)