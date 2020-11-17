ЕС определяет поддержку работам по восстановлению и созиданию, которая предусмотрена в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) определяет свою поддержку работам по реконструкции и созиданию, которые предусмотрены в Карабахе в будущем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе онлайн-встречи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым сказал эксперт Директората Европейской комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите Николас Говарт.

Он сообщил, что цель миссии - обсуждение гуманитарного сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также определения формы помощи ЕС, которая может быть предоставлена, в то же время поддержки работам по реконструкции и созиданию, которые предусмотрены в Карабахе в будущем.

По словам Говарта, миссия изучит потребности вынужденных переселенцев, а также гражданских лиц, пострадавших в результате военных действий, и определит, как Европейский Союз поддержит эти семьи.

В ходе встречи Фуад Гусейнов рассказал о контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией с 27 сентября по 10 ноября для предотвращения военной провокации со стороны Армении. Было отмечено, что в результате этой операции Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Вместе с тем было отмечено, что в ходе боевых действий в результате артиллерийского и ракетного обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов, удаленных от линии фронта нашей страны, среди мирных жителей, в том числе вынужденных переселенцев, есть много убитых и раненых. Также было подчеркнуто, что более 300 временных поселков, в том числе поселки, предназначенные для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев, были разрушены частично или полностью. Вынужденные переселенцы, поселившиеся в Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Физулинском, Бардинском и Джебраильском районах, которые постоянно подвергались обстрелам, были эвакуированы в другие районы. Эти семьи нуждаются в продуктах питания, непродовольственных товарах, медицинской помощи и других предметах снабжения.

Помимо этого до сведения противоположной стороны было доведено, что оккупированные территории за почти 30 лет были полностью разрушены и стали непригодными для проживания. Армяне до сих пор не прекращают совершать вандализм. Согласно заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября этого года, армяне, покидая Кяльбаджарский район, сжигают дома, школы, леса и вырубают деревья. Хотя, когда 30 лет назад азербайджанцы покидали свой очаг, они не смогли ничего взять с собой.

Было отмечено, что для оценки ущерба, нанесенного оккупированным территориям на протяжении почти 30 лет, Азербайджан привлечет экспертов. Государство примет все необходимые меры для возвращения вынужденных переселенцев на родину.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)