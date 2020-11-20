Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы проживали 65 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - В Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях от силы проживали 65 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Что же касается очередной лжи, которую сегодня Армения пустила в оборот, я хочу прояснить и это. Сейчас озвучиваются такие цифры, якобы из Нагорного Карабаха бежали и стали беженцами 90 тысяч армян. Ложь. До второй Карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и на других наших оккупированных землях проживали от силы 60-65 тысяч человек. Откуда мы узнали об этом? У нас есть оперативные данные. У нас есть множество информационных источников в этом регионе, и одной из причин наших успехов является именно это. Мы с абсолютной точностью знали и знаем, что там происходит, где прячется главарь их хунты. Наверное, и он знает, что мы знали. Поэтому он не мог высунуть носа на улицу, сидел в бункере. У нас есть информация, источники, спутниковые изображения. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы проживали 65 тысяч человек. Хорошо, откуда в таком случае прибыли 90 тысяч беженцев? Опять фальсификация, ложь. Теперь он, жалобно блея, ползая, будет просить у всех о помощи. Главный принцип их идеологии – «Помогите мне». Какой народ может развиваться с такой идеологией? Только ожидать чего-то от кого-то, надеяться на что-то, а потом обижаться, выдвигать требования. Кому все это до сих пор принесло пользу?

Мы разоблачим эту ложь про число беженцев, и, если были беженцы, то это не наша вина. Потому что мы не сражались против гражданского населения. Это они воевали против гражданского населения. У нас 94 шехида из числа гражданских лиц, более 400 мирных жителей получили ранения, разрушены более 3000 наших домов. Их потери среди гражданских лиц в разы меньше. А они целенаправленно наносили удары по нашему гражданскому населению. Они обстреляли Гянджу баллистическими ракетами. Нанесли удар по Барде кассетными бомбами, фосфорными бомбами. Это – военное преступление. Город Тертер, можно сказать, разрушен. Больше всего снарядов упало на Тертер. Каждое утро мне докладывали, сколько снарядов упало», - сказал глава государства.