Миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены - Шойгу

БАКУ /Trend/ - Миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Время движется динамично, быстро. После принятия плана руководителями России, Азербайджана, Армении, я считаю, исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческий контингент, миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены, то есть там 23 поста взяты под контроль в сторону магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена, на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты.

Как Вы отметили, за это время, может быть, за исключением редких, которые мы считаем, малозначимых перестрелок, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что это будет так и дальше», - сказал министр.