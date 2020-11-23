Ужасающая панорама наших освобожденных территорий - еще один яркий пример армянского вандализма - депутат

БАКУ /Trend/ - Ужасающая картина на наших освобожденных от армянской оккупации территориях - еще один яркий пример армянского зверства и вандализма. Армянские варвары превратили наши прекрасные города и села в руины. Смотря на кадры из этих мест, невольно создается горькое впечатление, что они были разрушены много веков назад.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По словам депутата, армянские варвары совершили бесчеловечные деяния в отношении нашей культуры, истории и природы.

"К этническим чисткам против нашего народа, армянские варвары ещё добавили террор против нашей культуры и истории, экологии. Разрушая наши культурные и исторические памятники на оккупированных территориях, они попытались стереть историю Азербайджана и следы присутствия нашего народа на этих землях.

Армяне дошли до того, что чуть не унесли камни, из которых были построены дома на оккупированных территориях, а то, что не смогли унести - разрушили. Помимо этого, они совершили преступления в отношении природы, вырубив деревья и превратив эти территории в пустыню. Армянские вандалы уничтожили все полезное и необходимое для жизнедеятельности. Их вражда направлена не только против одного народа, но и против всего человечества. Трудно представить, как люди в наше время могут совершать такие зверства. Армяне действовали как некое племя с примитивным складом ума, уничтожая, грабя и разрушая все, что им попадалось на глаза на наших оккупированных территориях.

Покидая наши территории, согласно заявлению от 10 ноября, армяне создали огромную угрозу для жизни людей, находящихся там, а также приезжающих в эти районы, установив множество мин и заложив взрывчатку. Цель ясна - убить наших мирных жителей, создать угрозу для жизни возвращающихся на родные земли азербайджанских переселенцев. В каждом поступке армян есть зверство и вандализм", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что эти действия не останутся без ответа.

"Армяне думают, что их зверства останутся без ответа, но они ошибаются. После того, как победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, у нас появилась возможность провести оценку, установить размер ущерба, нанесенного армянами этим территориям, и потребовать от Армении компенсации", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)