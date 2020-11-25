Президент Ильхам Алиев: Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику

БАКУ/Trend/ - Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось строительство новой дороги в Шушу. В советское время была одна дорога в Шушу – из Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского района. Эта дорога будет проходить по части Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было обеспечено в скором времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную дорогу. В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага», - сказал глава государства.