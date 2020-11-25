Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от оккупации (ФОТО)

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от оккупации (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от армянской оккупации.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – освобождением Кельбаджарского района от оккупации! Пусть наша славная Победа принесет в каждый дом, в каждую семью много радости, улыбок, счастья, а в нашу страну – мир и благополучие! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!»
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от оккупации (ФОТО)
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