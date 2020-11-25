Мощь азербайджанской армии вынудила Армению уйти с оккупированных территорий - депутат

БАКУ /Trend/ - Мощь азербайджанской армии вынудила Армению уйти с оккупированных ею территорий.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

"Сегодня Кельбаджар - один из важнейших районов Азербайджана как с точки зрения стратегического расположения, так и природных ресурсов, освобожден от 27-летней армянской оккупации. Эта победа была достигнута благодаря азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что если бы не успешные операции азербайджанской армии за период 44-дневной войны, Армения никогда бы не согласилась на капитуляцию: "Этот успех является результатом взвешенной политики, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на всех уровнях. Политика, проводимая внутри страны, обеспечивающая ее экономическую мощь и независимость, а также многогранная деятельность Президента страны на дипломатическом уровне, обусловили нашу сегодняшнюю победу".

Гусейнова отметила, что освобожденный сегодня от оккупации Кельбаджарский район - это самый крупный район страны, обладающий сложным рельефом: "Кельбаджар с его чарующей природой богат полезными ископаемыми и природными ресурсами. Он известен как одно из мест стоянок древнего человека, о чем свидетельствуют археологические раскопки. На территории Кельбаджара были обнаружены древние поселения с историей более 30 000 лет, наскальные рисунки возрастом 6000 лет и образцы древнетюркского алфавита. Район богат памятниками культуры и религиозными храмами, что свидетельствует о высоком культурном и историческом значении Кельбаджара".

Депутат добавила, что сразу после оккупации в 1993 году Армения начала незаконно заселять Кельбаджар.

"Армяне присваивали природные богатства региона, незаконно привлекая иностранных инвесторов. Они думали, что останутся в Кельбаджаре навсегда. Однако мощь азербайджанской армии вынудила армян покинуть район. Освободив от оккупации Кельбаджар, Азербайджан выполнил резолюцию 822 Совета Безопасности ООН, которая оставалась на бумаге более 27 лет, и добился обеспечения международного права. Поздравляю с этим азербайджанский народ, да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует азербайджанская армия!" - сказала Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)