Оккупированные из-за предательства НФА земли освобождены в результате взвешенной политики Президента Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Заявление, подписанное Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, означает полную победу Азербайджана и капитуляцию Армении. Согласно этому заявлению, сегодня Кельбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Говоря об оккупации Кельбаджара армянами в 1993 году, он отметил, что в тот период политическая ситуация внутри Азербайджана была напряженной: "Противостояние, анархия и хаос в стране в результате правления НФА привели в итоге к оккупации наших земель. Узурпация власти со стороны НФА, предательство интересов народа и другие факторы создали условия, которыми и воспользовались армянские агрессоры. Члены правительства НФА, в частности тогдашний госсекретарь, спикер парламента, министры обороны, внутренних дел встали на путь предательства народа, заняли позицию, противоречащую его интересам. В результате всего этого 20 процентов территорий Азербайджана были оккупированы армянами. В том числе в результате прямого предательства вышеперечисленных сил был оккупирован освобожденный ныне Кельбаджарский район".

Депутат подчеркнул, что возвращение к руководству страной в 1993 году великого лидера Гейдара Алиева уберегло Азербайджан от еще больших проблем, когда еще большая часть земель страны могла оказаться под армянской оккупацией.

"Сегодня благодаря нашей доблестной армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, благодаря успешной дипломатии главы государства, наши земли освобождены от оккупации и территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Некогда оккупированные из-за предательства НФА земли были освобождены в результате взвешенной политики Президента Ильхама Алиева", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)