Парламент Азербайджана призвал правительство отозвать мандат Франции в МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана озвучил призыв к правительству страны в связи с отзывом мандата Франции в МГ ОБСЕ.

Как сообщает в четверг Trend, Милли Меджлис призывает правительство обратиться к руководству ОБСЕ по поводу отзыва мандата сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Франции, которая своей позицией, занимаемой в последние годы, и заявлениями поставила под сомнение свой нейтралитет.

Также озвучен призыв пересмотреть существующие политические отношения Азербайджана с Францией. В то же время парламент призвал правительство провести глубокий анализ экономических связей с Францией с принятием соответствующих мер.