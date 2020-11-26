Парламент Азербайджана призвал правительство отозвать мандат Франции в МГ ОБСЕ
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана озвучил призыв к правительству страны в связи с отзывом мандата Франции в МГ ОБСЕ.
Как сообщает в четверг Trend, Милли Меджлис призывает правительство обратиться к руководству ОБСЕ по поводу отзыва мандата сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Франции, которая своей позицией, занимаемой в последние годы, и заявлениями поставила под сомнение свой нейтралитет.
Также озвучен призыв пересмотреть существующие политические отношения Азербайджана с Францией. В то же время парламент призвал правительство провести глубокий анализ экономических связей с Францией с принятием соответствующих мер.
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