В Азербайджане выплачена адресная социальная помощь за ноябрь
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершено перечисление средств по пенсиям, пособиям, стипендиям и компенсациям, а также по адресной социальной помощи за ноябрь.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, Государственный фонд социальной защиты при министерстве выплатил адресную государственную социальную помощь за ноябрь. Данные средства перечислены, лицам которым назначена адресная соцпомощь.
Напомним, что до 13 ноября были выплачены пенсии, а на прошлой неделе - пособия, стипендии и компенсации за ноябрь. Таким образом, в этом месяце завершились выплаты по всем видам социального обеспечения.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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