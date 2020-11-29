Главным виновником оккупации наших земель был Народный фронт Азербайджана - депутат Ильхам Мамедов

БАКУ /Trend/ - Успешное контрнаступление Азербайджана стало для многих неожиданностью. Сегодня уникальные операции нашей армии изучаются международными военными экспертами.

Однако есть и те, кто не может принять эту победу, как за границей, так и внутри страны...

Азербайджанский народ все знает....

Общеизвестный факт, что главным виновником оккупации наших земель был Народный фронт Азербайджана (НФА), пришедший к власти незаконно и не имеющий политических знаний, опыта и навыков. Народный фронт принимал непосредственное участие в оккупации наших земель, и его руководители несут за все прямую ответственность. Целью Народного фронта была просто борьба за власть. Политические разногласия привели к потере 20 процентов Азербайджана.

Депутат Ильхам Мамедов отметил, что во время оккупации азербайджанских земель политическая ситуация внутри страны была напряженной.

"В то время предательство правительства НФА привело к оккупации наших земель. Некомпетентные члены партии Народный фронт, особенно государственный секретарь, спикер парламента, министр обороны и министр внутренних дел, которые предали наш народ, заняли позицию, не отвечающую интересам народа, что привело к оккупации наших земель. Потому что в результате их предательства, созданной ими ситуации хаоса в стране, а также кумовства и некомпетентности людей, окружающих их, было оккупировано 20 процентов земель страны, в том числе освобожденный сегодня Кельбаджарский район", - сказал депутат.

По его словам, главные виновники поражения в Первой Карабахской войне и их последователи сегодня вновь заговорили.

Ильхам Мамедов сказал, что если сравнить Первую и Вторую Карабахские войны, разница будет заметна, она разительна.

"Если кто-то сегодня будет искать причины поражения в Первой Карабахской войне, то пусть взглянет на правительство Пашиняна. Правительство Пашиняна - нынешнее проявление побежденного правительства НФА.

В целом эта победа многих заставила замолчать. Оппозиция, которая постоянно кричала, что эта власть "не хочет освобождать Карабах", теперь набрала в рот воды. Сегодня пережитки той эпохи озвучивают какие-то новые мысли, совершенно напрасно они пытаются бросить тень на историческую победу Азербайджана", - добавил он.