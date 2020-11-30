В Азербайджан доставлены очередные средства МТО для миротворческого контингента (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередные средства материально-технического обеспечения для российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, были доставлены в нашу страну 30 ноября.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Привезенный по железной дороге в нашу страну груз по обозначенному маршруту был доставлен в пункт назначения.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)