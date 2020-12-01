Сегодня Лачинский район возвращается Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Сегодня после вывода вооруженных сил Армении Лачинский район возвращается Азербайджану.

Как передает Trend, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября этого года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении должны быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращен Азербайджану до первого декабря.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. Из 24 374 детей в районе в возрасте от одного года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 ребенок потерял одного, а 31 ребенок - обоих родителей. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана.

В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.