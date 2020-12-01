Президент группы CIFAL поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент группы CIFAL Жиль Реми направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

В этот славный и счастливый исторический момент для Азербайджана и его народа передаю Вам искренние поздравления по случаю освобождения территорий, которые находились под оккупацией в течение более 25 лет. Эта Победа была завоевана благодаря государственному деятелю, который опирался на свой народ, провел успешную и блестящую военную и дипломатическую операцию.

В этот исторический момент я вспоминаю свой первый визит в Баку в 1993 году. В тот период Азербайджану, находившемуся в сложной экономической ситуации, пришлось принять тысячи беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель. Ваш отец добился стабильности и заложил основу экономического развития, которое мы наблюдаем сегодня на примере Баку. Сегодня Вы восстановили суверенитет Азербайджана, что являлось высшей целью Вашего отца, на всей территории страны. Вы - его достойный преемник.

На протяжении более чем 25 лет я старался внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией, продвигая и пропагандируя реалии Вашей страны, которая обладает самой прогрессивной мусульманской культурой, а также проявляет огромное уважение к другим религиям, выдвигая и реализуя множество промышленных проектов.

В этот последний сложный период было непросто бороться с очень сильными антиазербайджанскими кругами во Франции, как в области печати, так и в политической плоскости. Но самым болезненным для меня было то, что нынешние французские правящие круги не только не смогли найти путь решения конфликта в рамках сопредседательства нашей страны в Минской группе, но, даже нарушив международное право, встали на сторону правительства Армении.

Знаю, что такой подход может охладить наши связи, в том числе экономические отношения. Но я уверен, что Вы сможете создать баланс и, когда настанет время, восстановить и развивать наши как политические, так и экономические отношения.

Уважаемый господин Президент, хочу заверить Вас в том, что я и все мои коллеги в Баку приложим еще больше усилий, чтобы внести вклад в развитие экономических и политических отношений между нашими странами.

Надеясь в ближайшем будущем лично поздравить Вас в Баку или Европе, передаю Вашему превосходительству поздравления и глубокое почтение".