Минобороны Азербайджана поблагодарило минобороны Турции за помощь по разминированию освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, передает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений. Выражаем благодарность министерству национальной обороны братской Турции за оказанную поддержку", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.