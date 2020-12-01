Подписано Cоглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подписано Соглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении напоминается, что 11 ноября министры обороны Турции и России - Хулуси Акар и Сергей Шойгу - в онлайн-формате подписали проект Соглашения.

После завершения обсуждения технических деталей в связи с деятельностью Турецко-российского совместного мониторингового центра было подписано заключительное соглашение.

В настоящее время проводятся работы для начала работы этого Центра в короткие сроки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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