Муниципальный совет Корбетта города Милан принял документ в поддержку Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Муниципальный совет Корбетта итальянского города Милан принял документ, осуждающий политику агрессии, этнической чистки и геноцида со стороны Армении против Азербайджана и выражающий солидарность с азербайджанским народом.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана в Италии, информацией об этом на своей странице в Facebook поделился мер муниципалитета Корбетта Марко Балларини: "По предложению Viviamo Corbetta, крупнейшей политической группы муниципалитета, вчера вечером в муниципальном совете Корбетты был принят документ под названием Уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики. Этим документом мы преследуем цель, чтобы стороны соблюдали соответствующие резолюции ООН и обязательства, вытекающие из подписанного 10 ноября заявления, в целях установления мира и уважения в регионе, наконец, наступил конец этой войне".

В документе сообщается, что в результате проводимой Арменией политики агрессии и этнических чисток против Азербайджана 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, были оккупированы, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, против них были совершены военные преступления, а также Ходжалинский геноцид.

Подчеркивается, что резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, выражая полную поддержку суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана, признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий.

Было отмечено, что в решении Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении" также говорится, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана оккупированы Арменией.

В документе также отмечается, что Италия официально и неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и в данном контексте приведена отсылка к подписанной в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале этого года "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном".

Подчеркивается, что несмотря на существующую правовую базу для урегулирования конфликта и переговоры, которые велись под эгидой Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет, были блокированы в результате деструктивной политики Армении, азербайджанский народ столкнулся с большой несправедливостью, и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не смогли вернуться в свои дома, и даже не могут посетить могилы членов своих семей.

В документе осуждается направленная против гражданских объектов и мирных жителей преднамеренная бомбардировка Гянджи и Барды, осуществленная Арменией с 27 сентября во время новой военной агрессии Армении, и в данном контексте выражается солидарность с жителями Гянджи и Барды, а также со всем азербайджанским народом.

В документе выражена поддержка нормам и принципам международного права, осуждается агрессивная политика Армении против Азербайджана, и отмечается необходимость немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана, немедленного выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также подписанного 10 ноября Президентом Азербайджана, премьер-министров Армении и Президентом России заявления, в том числе обеспечения права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли.

Отметим, что ранее аналогичные документы были приняты итальянским городским советом Катании, муниципалитетами Оттавиано и Ливери в Неаполе, муниципалитетами Санта-Мария-а-Вико, Драгони, Галуччо и Презенцано в провинции Казерта и муниципалитетами Сепино и Сан-Джулиано-дель-Саннио в провинции Кампобассо. Также Комиссия по международным отношениям Палаты депутатов Италии приняла резолюцию, призывающую выполнить пункты совместного Заявления, подписанного Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)